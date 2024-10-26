Путин рассказал об условии дальнейших поставок газа через Украину

Путин: для дальнейших поставок газа через Украину в Европу нужен новый контракт

Для продолжения поставок российского газа в Европу через территорию Украины необходимо подписать новый контракт. О таком условии рассказал в эфире телеканала «Россия 24» президент России Владимир Путин.

По его словам, поставки топлива через ГИС «Суджа» до сих пор идут, однако контракт истекает в декабре этого года. Российский лидер также отметил, что в Европейском союзе существуют определенные энергетические законы. В частности, для дальнейших поставок «нужно было начать уже в июле бронирование этих мощностей» для прокачки, уточнил он.

Кроме того, Путин напомнил, что существует несколько маршрутов доставки российского газа в Европу, два из которых пролегают через территорию Украины. При этом один из них — ГИС «Сохрановка» — был закрыт давно. Глава государства подчеркнул, что Россия не отказывается от поставок, в том числе по украинскому маршруту. Вместе с тем он указал на тот факт, что в Киеве не намерены продолжать работу данного маршрута.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна крайне заинтересована в сохранении транзита нефти и газа из РФ через Украину.