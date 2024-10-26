РИА Новости: президент РФ Путин рассмотри инициативу генсека ООН по судоходству

Президент России Владимир Путин пообещал внимательно рассмотреть текущую инициативу генсека ООН Антониу Гутерриша по судоходству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском МИД.

Отмечается, что подобное предложение Гутерриша по возобновлению судоходства в Черном море было представлено в июле 2022 года, однако его не удалось реализовать, поскольку не выполнялась часть об облегчении экспорта российского продовольствия и удобрений.

В марте этого года генсек ООН предпринял еще одну попытку, которую Россия была готова поддержать, но в последний момент президент Украины Владимир Зеленский отказался от идеи. Источник в российском МИД сообщил, что текущая инициатива генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству, вероятно, была разработана в Киеве.

Ранее стало известно, что генсек ООН не привлекать прессу для снижения уровня публичности во время посещения саммита БРИКС 23 октября.