Президент России Владимир Путин пообещал внимательно рассмотреть текущую инициативу генсека ООН Антониу Гутерриша по судоходству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском МИД.
Отмечается, что подобное предложение Гутерриша по возобновлению судоходства в Черном море было представлено в июле 2022 года, однако его не удалось реализовать, поскольку не выполнялась часть об облегчении экспорта российского продовольствия и удобрений.
В марте этого года генсек ООН предпринял еще одну попытку, которую Россия была готова поддержать, но в последний момент президент Украины Владимир Зеленский отказался от идеи. Источник в российском МИД сообщил, что текущая инициатива генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству, вероятно, была разработана в Киеве.
Ранее стало известно, что генсек ООН не привлекать прессу для снижения уровня публичности во время посещения саммита БРИКС 23 октября.