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17:49, 26 октября 2024Россия

Путин рассмотрит инициативу Гутерриша по судоходству

РИА Новости: президент РФ Путин рассмотри инициативу генсека ООН по судоходству

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал внимательно рассмотреть текущую инициативу генсека ООН Антониу Гутерриша по судоходству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском МИД.

Отмечается, что подобное предложение Гутерриша по возобновлению судоходства в Черном море было представлено в июле 2022 года, однако его не удалось реализовать, поскольку не выполнялась часть об облегчении экспорта российского продовольствия и удобрений.

В марте этого года генсек ООН предпринял еще одну попытку, которую Россия была готова поддержать, но в последний момент президент Украины Владимир Зеленский отказался от идеи. Источник в российском МИД сообщил, что текущая инициатива генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству, вероятно, была разработана в Киеве.

Ранее стало известно, что генсек ООН не привлекать прессу для снижения уровня публичности во время посещения саммита БРИКС 23 октября.

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