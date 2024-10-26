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11:31, 26 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности побега заключенных из российской колонии

Заключенные сделали два подкопа для побега из ИК-2 в Липецкой области

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Шесть заключенных сделали два подкопа для побега из колонии общего режима №2 в Липецкой области. Об этом сообщает «База» со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, осужденные выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которое вышло во внутреннюю запретную зону, где ходит караул. Затем они сделали еще один подкоп под забор, что позволило им выйти с территории колонии.

По информации источников, длина одного из подкопов 37 метров. По факту побега возбуждено уголовное дело, колонию также ждет проверка.

Ранее шесть заключенных сбежали из колонии через подкоп. Его обнаружили 26 октября при проведении обхода территории, после чего был незамедлительно проведен подсчет осужденных.

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      Виктория Кондратьева
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