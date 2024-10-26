Стал известен способ побега заключенных из российской колонии

В Липецкой области ищут шестерых заключенных, сбежавших из колонии через подкоп

Шесть заключенных сбежали из колонии общего режима №2 в Липецкой области через подкоп. Способ побега назвало УФСИН по региону.

Там отметили, что его обнаружили сегодня, 26 октября, при проведении обхода территории. «Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных», — уточнили в ведомстве.

Личный состав сводного отряда подняли по тревоге, выставили временные розыскные посты, разосланы ориентировки, по горячим следам направлены резервные группы и группы преследования. Кроме того, в УФСИН назначили служебную проверку и пообещали привлечь к ответственности виновных.

Ранее о факте побега сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он также призвал, несмотря на беспокойство, не поддаваться панике, и предупредил об ожидающихся вбросах и фейках, связанных с побегом.

