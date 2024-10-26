Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:38, 26 октября 2024Силовые структуры

Стал известен способ побега заключенных из российской колонии

В Липецкой области ищут шестерых заключенных, сбежавших из колонии через подкоп
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Шесть заключенных сбежали из колонии общего режима №2 в Липецкой области через подкоп. Способ побега назвало УФСИН по региону.

Там отметили, что его обнаружили сегодня, 26 октября, при проведении обхода территории. «Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных», — уточнили в ведомстве.

Личный состав сводного отряда подняли по тревоге, выставили временные розыскные посты, разосланы ориентировки, по горячим следам направлены резервные группы и группы преследования. Кроме того, в УФСИН назначили служебную проверку и пообещали привлечь к ответственности виновных.

Ранее о факте побега сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он также призвал, несмотря на беспокойство, не поддаваться панике, и предупредил об ожидающихся вбросах и фейках, связанных с побегом.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Шесть заключенных сбежали из российской колонии

      Иран сообщил Израилю об отказе отвечать на атаку

      Загитова назвала место хранения своих медалей

      В Белоруссии зарегистрировали группу поддерживающих выдвижение Лукашенко в президенты

      Пушилин в каске опубликовал видео из Украинска

      У крупнейшего уральского производителя вина возник долг перед налоговой

      Эдгард Запашный высказался о возможном приглашении Мостового на стажировку в цирк

      Сбежавшие из колонии заключенные оказались гражданами Узбекистана

      В Бразилии предрекли крах ВСУ из-за нежелания солдат воевать

      На Украине заявили о бегущих в Россию гражданах из-за политики Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше