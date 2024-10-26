РКК получил свыше пяти тысяч заявок на поиск пропавших без вести в Курской области

РКК нашел 1088 человек из 5,6 тысячи пропавших без вести в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) получил 5,6 тысячи заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, удалось найти 1088 человек. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель организации Павел Савчук.

По его словам, процесс поиска пропавших людей идет постоянно. Организация сверяется с имеющимися списками, а также с пунктами временного размещения и медицинскими организациями. Савчук подчеркнул, что данная тема является очень чувствительной для людей.

«В связи с событиями в Курской области понятно, что эта деятельность интенсифицировалась, потому что поступает огромное количество обращений к нам по поводу того, куда можно обратиться, как найти своего родственника, когда мы его найдем и так далее», — сказал он.

Ранее мать попавшего в плен военного РФ рассказала о вымогательстве денег бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) под угрозой расправы над ее сыном. Во время разговора военные ВСУ заявили женщине, что они требуют деньги за ликвидированных сослуживцев, за подбитый российским бойцом квадрокоптер, а также за то, что его «всю ночь возили по больничкам».