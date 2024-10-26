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07:51, 26 октября 2024Бывший СССР

Мать попавшего в плен российского бойца рассказала об угрозах со стороны ВСУ

Мать попавшего в плен бойца РФ заявила, что ВСУ требуют деньги за жизнь сына

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Мать попавшего в плен военного РФ рассказала о вымогательстве денег бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) под угрозой расправы над ее сыном. Об этом женщина заявила РИА Новости.

Она утверждает, что после попадания в плен уроженец Луганска попросил мать отправить снимок оставшегося у него украинского паспорта, иначе он не выживет. После этого сын по той же причине потребовал у матери деньги.

Во время разговора военные ВСУ заявили женщине, что они требуют денежные средства за ликвидированных сослуживцев, за подбитый российским бойцом квадрокоптер, а также за то, что его «всю ночь возили по больничкам».

Собеседница агентства отметила, что украинские солдаты не обозначили точную сумму, потребовав отправить им все имеющиеся у семьи деньги — порядка 700 тысяч рублей.

Ранее бойцы ВСУ, взятые в плен в Курской области, рассказали, что командование отказало им в эвакуации из района боевых действий. Четверых солдат удалось взять в плен при отражении семи контратак в ночь на 25 октября.

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      Маргарита Пименова
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