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06:00, 26 октября 2024Силовые структуры

Подсчитан общий ущерб по бывшим проектам «Роснано»

ТАСС: общий ущерб по бывшим проектам «Роснано» превышает 40 млрд руб.

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Общий ущерб по бывшим проектам «Роснано», проинвестированным до 2020 года, превышает 40 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, ревизия проектов на предмет определения ущерба еще продолжается. Однако на данный момент сумма ущерба составляет больше четырех десятков миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что бывшие руководители корпорации «Роснано» похитили свыше 13 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на производство устройств на основе так называемой гибкой электроники, прозванных в прессе «планшет Чубайса». Как считают следователи, должностные лица компании дали указание перевести из бюджета 13 миллиардов рублей на счета компании «Пластик Лоджик», у которой на тот момент отсутствовал производственный и кадровый потенциал для производства дисплеев с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения.

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      Марина Совина
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