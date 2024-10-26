Россия проинформировала Иран о готовящейся атаке Израиля

Sky News Arabia: Россия предупредила Иран об атаке Израиля

Россия предупредила иранские власти о готовящейся атаке Израиля за несколько часов до нее. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источник.

По информации собеседников издание, Россия проинформировала Иран о намерении израильских военных осуществить атаку. «Предоставление Москвой этой информации стало результатом сотрудничества с Ираном по снижению эскалации в регионе», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Израиль направил сообщение Ирану, в котором предупредил о готовящейся ответной атаке и потребовал не отвечать на нее. Источники отметили, что Тель-Авив дал понять Тегерану, что именно израильская армия собирается атаковать.