Российские десантники уничтожили западное орудие ВСУ вместе с расчетом под Херсоном

Минобороны: расчет «Мста-Б» уничтожил западное орудие ВСУ в Херсонской области

Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» поразил западное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) выявила в глубине территории, контролируемой украинскими войсками на правом берегу Днепра в Херсонской области, замаскированное орудие с находившимся рядом расчетом.

«После получения данных по цели артиллеристы-десантники с помощью орудия 2А65 "Мста-Б" нанесли огневое поражение противнику, выведя из строя орудие противника и уничтожив его расчет», — заявили в Минобороны.

Ранее военные группировки войск «Центр», освобождавшие населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике (ДНР), раскрыли детали штурма города. Так, российские военнослужащие входили в Украинск небольшими группами совместно с другими подразделениями.