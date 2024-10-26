Российские военные раскрыли детали штурма Украинска

Освобождавшие Украинск в ДНР военные сообщили, что входили в город группами

Военные группировки войск «Центр», освобождавшие населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике (ДНР), раскрыли детали штурма города. Их слова приводит Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что российские военнослужащие входили в Украинск небольшими группами совместно с другими подразделениями. По словам командира штурмовой роты Эдуарда, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали укрепления в жилой застройке.

До этого Минобороны сообщило, что благодаря усилиям группировок войск «Центр» и «Юг» под контроль Российской армии перешли населенные пункты Украинск и Мариновка, Григоровка и Острое в ДНР.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные формируют огневой мешок для подразделений ВСУ недалеко от Стельмаховки. Эксперт также указал, что линия фронта между Стельмаховкой и Андреевкой «активизировалась».