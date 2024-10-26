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04:56, 26 октября 2024Бывший СССР

Марочко рассказал о формировании огневого мешка для ВСУ у Стельмаховки

Марочко: российские военные формируют огневой мешок для ВСУ у Стельмаховки в ЛНР

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные формируют огневой мешок для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР), рассказал ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Прежде всего, наши войска начали давить подразделения вооруженных формирований Украины к юго-западу от Берестового и также от Стельмаховки. (...) Та группировка украинских боевиков, которая находится между этими двумя населенными пунктами, может попасть в огневой мешок», — сообщил он.

Эксперт также указал, что линия фронта между Стельмаховкой и Андреевкой «активизировалась». Там, по его словам, российские силы нарастили интенсивность ударов по подразделениям ВСУ.

Ранее Марочко сообщил, что бойцы ВСУ хаотично бегут со своих позиций в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, в районе Серебрянки видны «элементы потери управления украинскими войсками».

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      Маргарита Пименова
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