РИА Новости: морпехи ЧФ уничтожили группу штурмовиков ВСУ в районе Плехово

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота (ЧФ) ликвидировали украинскую разведывательную группу в Курской области. Об этом со ссылкой на представителя российского силового ведомства сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, подразделение штурмовиков-разведчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено в районе села Плехово в Суджанском районе региона.

Днем ранее, 25 октября, морпехи ЧФ устроили двойную засаду с использованием бронетранспортеров на колонну украинской техники под Курском. В результате российским бойцам удалось разбить до 20 единиц техники, в том числе бронемашины Stryker, MaxxPro и «Казак».