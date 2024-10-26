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12:59, 26 октября 2024Силовые структуры

Российские морпехи уничтожили группу украинских штурмовиков под Курском

РИА Новости: морпехи ЧФ уничтожили группу штурмовиков ВСУ в районе Плехово

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота (ЧФ) ликвидировали украинскую разведывательную группу в Курской области. Об этом со ссылкой на представителя российского силового ведомства сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, подразделение штурмовиков-разведчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено в районе села Плехово в Суджанском районе региона.

Днем ранее, 25 октября, морпехи ЧФ устроили двойную засаду с использованием бронетранспортеров на колонну украинской техники под Курском. В результате российским бойцам удалось разбить до 20 единиц техники, в том числе бронемашины Stryker, MaxxPro и «Казак».

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