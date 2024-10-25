Российские морпехи устроили двойную засаду на колонну техники ВСУ в Курской области

Минобороны: морпехи ЧФ России уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

В Курской области морпехи Черноморского флота (ЧФ) России устроили двойную засаду с использованием бронетранспортеров (БТР) на колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили ее. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, целью бойцов было западное вооружение. Всего колонна ВСУ включала до 20 единиц техники, в том числе бронемашины Stryker, MaxxPro и «Казак». По словам командира взвода морпехов с позывным Коловрат, он организовал две засады. «Один [наш БТР] встречал, второй добивал, — рассказал он. — Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин, при высадке десант был уничтожен из спаренного пулемета ПКТ, а также осколочными фугасно-зажигательными снарядами».

В Минобороны подчеркнули, что благодаря действиям морпехов Черноморского флота ВСУ несут в Курской области большие потери.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев потерял стабильное управление подразделениями, которые оказались окружены под Курском. По его словам, сейчас Украина предпринимает безуспешные попытки деблокировать их.

В начале августа ВСУ прорвали государственную границу России, захватив контроль над несколькими населенными пунктами Курской области. По данным Минобороны на 24 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 26 222 военнослужащих, а также сотни единиц техники.