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07:15, 26 октября 2024Россия

Российские военные эвакуировали гражданских из освобожденного Украинска

МО: штурмовики ВС России эвакуировали гражданских из освобожденного Украинска

Кадр: Минобороны РФ

Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали гражданских из освобожденного Украинска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что эвакуированные мирные жители находятся в пунктах временного размещения.

Ранее в МО РФ рассказали, что благодаря усилиям группировок войск «Центр» и «Юг» под контроль Российской армии перешли населенные пункты Украинск и Мариновка, Григоровка и Острое в ДНР. Сообщалось, что российские военнослужащие входили в Украинск небольшими группами совместно с другими подразделениями. По словам командира штурмовой роты Эдуарда, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали укрепления в жилой застройке.

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      Марина Совина
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