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14:31, 26 октября 2024Силовые структуры

Сбежавшие из липецкой колонии заключенные планировали пересечь границу России

Mash: сбежавшие из липецкой колонии заключенные хотели скрыться в Узбекистане

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Заключенные, которые накануне сбежали из исправительной колонии общего режима №2 в Липецкой области, могли направляться в сторону Казахстана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчины, предположительно, планировали пересечь границу России и скрыться в Узбекистане. Они могли переодеться в спортивные костюмы, которые им подготовили подельники на воле, чтобы уйти от преследования, а лица прятать при помощи кепок.

Двоих из шести беглецов сотрудники полиции задержали в Тамбовской области. При себе у них не было документов, удостоверяющих личность.

Сбежавшим грозит до пяти лет лишения свободы и перевод в колонию строгого режима.

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      Олеся Мицкевич
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