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13:45, 26 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания сбежавших из липецкой колонии заключенных

МВД: сбежавших из липецкой колонии мужчин задержали из-за отсутствия паспортов

Кадр: Telegram-канал SHOT

Сотрудники полиции в селе Петровка Тамбовской области выявили двух мужчин, не имевших при себе паспортов, и доставили их в отдел. Задержанными оказались заключенные, сбежавшие из липецкой колонии. Такие подробности в своем Telegram-канале раскрывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, сейчас решается вопрос о передаче злоумышленников инициатору розыска. Остальных беглецов ищут.

Пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана сбежали из колонии общего режима №2 в Липецкой области в пятницу, 25 октября. Двоих из них уже поймали.

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      Олеся Мицкевич
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