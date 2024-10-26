Раскрыты подробности задержания сбежавших из липецкой колонии заключенных

МВД: сбежавших из липецкой колонии мужчин задержали из-за отсутствия паспортов

Сотрудники полиции в селе Петровка Тамбовской области выявили двух мужчин, не имевших при себе паспортов, и доставили их в отдел. Задержанными оказались заключенные, сбежавшие из липецкой колонии. Такие подробности в своем Telegram-канале раскрывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, сейчас решается вопрос о передаче злоумышленников инициатору розыска. Остальных беглецов ищут.

Пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана сбежали из колонии общего режима №2 в Липецкой области в пятницу, 25 октября. Двоих из них уже поймали.