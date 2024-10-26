Момент задержания двух сбежавших из липецкой колонии заключенных попал на видео

Задержание двух заключенных, сбежавших из колонии общего режима №2 в Липецкой области, попало на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как силовики держат двух мужчин и уводят их.
По данным канала, беглецы оказывали сопротивление при задержании. Их выследили и поймали в селе Петровское Тамбовской области. Двум их подельникам удалось скрыться — сейчас их ищут.
Пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана сбежали из липецкой колонии в пятницу, 25 октября. Уточняется, что побег они готовили с помощью украденных инструментов более полугода.