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12:23, 26 октября 2024Силовые структуры

Двух сбежавших из липецкой колонии задержали в Тамбовской области

Артамонов: двух сбежавших из липецкой колонии задержали в Тамбовской области

Кадр: Telegram-канал Mash

Двух заключенных, сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области, задержали в Тамбовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«По оперативной информации, двое сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области. Спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию преступников», — написал он.

По данным Shot, двое заключенных добрались до Тамбовской области на попутках, там их задержали сотрудники ДПС. На данных момент следствие выясняет, почему водители согласились везти беглецов, были ли угрозы со стороны осужденных.

Местонахождение четверых других сбежавших заключенных устанавливается. Отмечается, что после побега из колонии они разделились.

Ранее Следственное управление Следственного комитета по Липецкой области возбудило уголовное дело о халатности из-за побега заключенных из липецкой колонии. Осужденные вырыли два подкопа, длина одного из которых составляет 37 метров.

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      Виктория Кондратьева
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