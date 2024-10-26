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12:05, 26 октября 2024Силовые структуры

В Липецке завели уголовное дело о халатности из-за побега заключенных

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за побега заключенных под Липецком

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следственное управление (СУ) СК по Липецкой области возбудило уголовное дело о халатности из-за побега заключенных из исправительной колонии №2 под Липецком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключенных совершили побег», — сообщило ведомство.

Как уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре Липецкой области, ход расследования уголовного дела уже взят на их контроль. Кроме того, в связи с побегом заключенных сотрудники ведомства начала проверку соблюдения уголовно-исполнительного законодательства.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что шесть заключенных сбежали из исправительной колонии №2.

Для побега заключенные сделали два подкопа. Также стало известно, что причиной побега стал перевод части группы в категорию «опущенных».

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      Елизавета Мытарева
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