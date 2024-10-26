Названа причина побега заключенных из липецкой колонии

Заключенные сбежали из колонии из-за перевода в категорию опущенных

Шесть заключенных сбежали из колонии общего режима №2 в Липецкой области из-за перевода части группы в категорию опущенных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что заключенные планировали побег более полугода. Они вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево. «Предполагаемый организатор — 26-летний Даврон Джабаров. Причина побега — перевод части группы в категорию опущенных из-за статей за изнасилование», — говорится в сообщении.

По данным Mash, пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана сбежали еще 25 октября. Сотрудники ФСИН почти сутки пытались найти беглецов своими силами, а утром 26 октября к делу уже подключились и московские коллеги.

Ранее стало известно, что сбежавшие заключенные сделали два подкопа. Осужденные сначала выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которое вышло во внутреннюю запретную зону, а затем сделали еще один подкоп под забор.