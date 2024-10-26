Заключенные липецкой колонии готовили побег более полугода

Shot: инструменты для побега заключенные украли из мастерской 7 месяцев назад

Шесть заключенных, которые сбежали из колонии общего режима №2 в Липецкой области, готовили свой побег более полугода. Такие данные стали известны Telegram-каналу Shot.

По данным канала, инструменты для подкопа они украли в мастерской семь месяцев назад. Пропажу инвентаря обнаружили своевременно, однако найти его так и не смогли.

Пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана сбежали из липецкой колонии в пятницу, 25 октября. Заключенные сделали два подкопа — сначала они выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которое вышло во внутреннюю запретную зону, а затем сделали еще один подкоп под забор.

Сотрудники ФСИН пытались найти беглецов своими силами почти сутки, а на следующий день к делу уже подключились их московские коллеги.