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12:16, 26 октября 2024Силовые структуры

Заключенные липецкой колонии готовили побег более полугода

Shot: инструменты для побега заключенные украли из мастерской 7 месяцев назад
Начало событий в новости Названа причина побега заключенных из липецкой колонии

Кадр: Telegram-канал Mash

Шесть заключенных, которые сбежали из колонии общего режима №2 в Липецкой области, готовили свой побег более полугода. Такие данные стали известны Telegram-каналу Shot.

По данным канала, инструменты для подкопа они украли в мастерской семь месяцев назад. Пропажу инвентаря обнаружили своевременно, однако найти его так и не смогли.

Пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана сбежали из липецкой колонии в пятницу, 25 октября. Заключенные сделали два подкопа — сначала они выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которое вышло во внутреннюю запретную зону, а затем сделали еще один подкоп под забор.

Сотрудники ФСИН пытались найти беглецов своими силами почти сутки, а на следующий день к делу уже подключились их московские коллеги.

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      Олеся Мицкевич
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