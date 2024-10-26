Трассу в российском регионе перекрыли в связи с атакой украинских беспилотников

Артамонов: в Липецкой области перекрыли трассу для обезвреживания дронов ВСУ

Трассу Орел — Тамбов на территории Липецкой области перекрывали, чтобы обезвредить обломки сбитых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Игорь Артамонов.

«Специалисты продолжают обезвреживание обломков сбитых беспилотников. Временно приостанавливается движение на участке трассы Орел – Тамбов от села Косыревка до села Частая Дубрава», — написал губернатор.

Он добавил, что принятые меры были необходимы, чтобы обеспечить безопасность граждан. Позднее движение по трассе было восстановлено.