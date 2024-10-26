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15:21, 26 октября 2024Россия

Над Липецком сбили беспилотники

Артамонов: в Липецке сработала система ПВО, сбиты несколько беспилотников

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Липецке и окрестностях города сработала система ПВО, были сбиты несколько беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

О последствиях атаки не сообщается. Глава области уточнил, что на места падения выехали представители спецслужб, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Он добавил, что угроза новой атаки сохраняется, и призвал жителей не публиковать фото и видео об их последствиях.

В июле в Липецкой области беспилотник упал на территории электроподстанции. В ночь на 1 сентября украинский беспилотник также нейтрализовали в Становлянском муниципальном округе.

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      Антон Похиляк
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