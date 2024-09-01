Украинский беспилотник нейтрализовали еще над одним российским регионом

Губернатор Артамонов: в Липецкой области нейтрализовали украинский беспилотник

Украинский беспилотник нейтрализовали еще над одним российским регионом, он был подавлен в Становлянском муниципальном округе Липецкой области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

«Жертв и разрушений нет. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов», — написал он.

Глава региона добавил, что системы обнаружения и подавления приведены в состояние готовности. В регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что над территорией Воронежской области было нейтрализовано несколько украинских беспилотников. В Брянской области уничтожили за час 12 летательных аппаратов.

