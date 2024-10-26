Украина за ночь выпустила по России 17 беспилотников

МО РФ: средства ПВО перехватили 17 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами

В ночь на субботу, 26 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 17 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В частности, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь дронов над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три — над территорией Курской и два — над территорией Орловской области.

В ночь на пятницу, 25 октября, ВСУ выпустили по территории России семь беспилотных летательных аппаратов и один малоразмерный воздушный шар. В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.