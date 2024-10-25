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07:16, 25 октября 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате семи дронов и малоразмерногго воздушного шара над Россией

МО: силы ПВО перехватили 7 дронов и малоразмерный воздушный шар над регионами РФ

Фото: Globallookpress.com

В ночь на пятницу, 25 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России семь беспилотных летательных аппаратов и один малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три украинских беспилотника над Азовским морем, три — над Белгородской областью, еще один — над Брянской области. Речь идет о дронах самолетного типа.

Помимо этого, силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на 24 октября ВСУ пытались атаковать Россию с помощью семи беспилотников. Силы ПВО сбили три дрона над Черным морем, еще четыре — над Курской областью. Местные власти тогда не сообщали о пострадавших.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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