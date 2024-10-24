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07:11, 24 октября 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

МО: силы ПВО сбили три дрона над Черным морем и четыре БПЛА над Курской областью

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В ночь на четверг, 24 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России с помощью пяти беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника над Черным морем, еще четыре — над Курской областью. Речь идет о дронах самолетного типа.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Ночью 24 октября глава Севастополя также сообщал, что на расстоянии от города над акваторией уничтожили украинскую ракету. Баллистическая опасность тогда сохранялась 13 минут. Никто не пострадал, объекты в городе повреждений не получили.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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