В африканской стране установили памятник Пушкину

В Танзании в Русском доме в Дар-эс-Саламе установили памятник Пушкину

В Танзании установили памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Россотрудничества.

Церемония открытия бюста прошла в рамках мероприятий по празднованию 225-летия поэта в выставочном зале Русского дома в Дар-эс-Саламе. Автором монумента стал российский скульптор Александр Козинин.

В 2019 году сообщалось о воздвижении пятиметрового памятника Пушкину над столицей Эфиопии. В Аддис-Абебе есть еще один памятник литератору, а также площадь имени поэта. уроженец Эфиопии Абрам Ганнибал был прадедом Пушкина по матери. Он был слугой и воспитанником Петра I, а позже стал военным инженером и генералом.

Как отмечает агентство, памятники поэту также установлены в двух других африканских странах: Конго и Эритрее.