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00:23, 26 октября 2024Мир

В Британии назвали число прибывших в страну нелегалов

В Великобританию в 2024 году прибыли около 30 тысяч нелегальных мигрантов

Фото: IMAGO / Offenberg / Global Look Press

В Великобританию с начала 2024 года через пролив Ла-Манш прибыли около 30 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства со ссылкой на статистику МВД королевства.

Утверждается, что с 18 по 24 октября в страну прибыли 1597 мигрантов. До этого с января текущего года в страну через пролив прибыли 27 557 нелегальных мигрантов, в связи с чем общее число искателей убежища, переплывших на лодках через Ла-Манш, составило 29 154 человека.

Ранее стало известно, что Великобритания заняла первое место в Европе по числу находящихся в стране нелегальных мигрантов. В стране находятся до 745 тысяч мигрантов, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель во Франции, где нелегалов порядка 300 тысяч.

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      Артём Верейкин
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