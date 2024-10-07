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03:05, 7 октября 2024Мир

Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов

Telegraph: число мигрантов в Британии в два раза превысило показатель Франции

Фото: Unsplash

Великобритания заняла первое место в Европе по числу находящихся в стране нелегальных мигрантов. Об этом написала газета The Telegraph со ссылкой на исследование ученых из Оксфордского университета.

В публикации отмечается, что в Британии проживают больше нелегальных мигрантов, чем в любой другой европейской стране. В частности, в стране находятся до 745 тысяч мигрантов, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель во Франции, где нелегалов порядка 300 тысяч.

Второе место в Европе по числу нелегальных мигрантов заняла Германия, где их насчитывается до 700 тысяч.

Ранее сообщалось, что беженцы с Украины помогли Европе решить одну экономическую проблему. Так, Евросоюз частично справился с нехваткой рабочих рук.

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      Марина Совина
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