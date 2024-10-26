В Германии обратились с требованием к Западу из-за БРИКС

Spiegel: Запад должен пойти на серьезные уступки Глобальному Югу

Запад должен пойти на значительные уступки странам Глобального Юга ради спасения своей репутации на международной арене. Об этом заявила немецкая газета Spiegel.

В статье отмечается, что сейчас все больше государств присоединяются к БРИКС, при этом объединение существенно превосходит G7, в том числе по экономическим параметрам. Издание подчеркивает, что западным странам следует серьезно отнестись к сложившейся ситуации.

«Западу также необходимо развивать свою политическую культуру. Это включает встречу с представителями (...) более слабых стран на равных и серьезное отношение к их проблемам», — пишет Spiegel.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что саммит БРИКС, прошедший в Казани, показывает провал попыток Запада изолировать Россию, а также укрепление международных позиций Москвы.