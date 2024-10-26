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14:41, 26 октября 2024Россия

В российском городе мужчина избил инвалида-колясочника

РЕН ТВ: во Владивостоке мужчина избил инвалида-колясочника

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Во Владивостоке прохожий напал на мужчину на инвалидной коляске, избив его стеклянной бутылкой и его же коляской. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Мужчина поступил в больницу российского города с травмами головы и резаными ранами. Как рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк, по словам потерпевшего, злоумышленник был незнакомцем и атаковал его без видимых причин.

Личность подозреваемого уже установлена, и в данный момент рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности. Дело ведется по статье 116 УК РФ («Побои»), за ходом расследования следит прокуратура Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что на оранжевой ветке московского метро задержан мужчина с судимостью, который напал на пассажирку.

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      Александр Еникеев
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