В российском городе мужчина избил инвалида-колясочника

РЕН ТВ: во Владивостоке мужчина избил инвалида-колясочника

Во Владивостоке прохожий напал на мужчину на инвалидной коляске, избив его стеклянной бутылкой и его же коляской. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Мужчина поступил в больницу российского города с травмами головы и резаными ранами. Как рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк, по словам потерпевшего, злоумышленник был незнакомцем и атаковал его без видимых причин.

Личность подозреваемого уже установлена, и в данный момент рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности. Дело ведется по статье 116 УК РФ («Побои»), за ходом расследования следит прокуратура Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что на оранжевой ветке московского метро задержан мужчина с судимостью, который напал на пассажирку.