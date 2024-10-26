В российском городе загорелась гостиница

МЧС: в Хабаровске загорелась гостиница, три человека пострадали

В Хабаровске загорелась трехэтажная гостиница. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Огонь охватил крышу здания. Шесть человек смогли выбраться самостоятельно, еще пяти понадобилась помощь спасателей. В результате пожара пострадали три человека, их госпитализировали.

По данным ведомства, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 20 специалистов и 7 единиц техники.

Ранее пожар произошел в отеле «Аструс» на юго-западе Москвы. Полиция задержала 21-летнюю девушку. Она призналась, что совершила поджог по заданию с Украины. В результате инцидента никто не пострадал.