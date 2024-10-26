Пушков: демократы в США готовят фальсификацию выборов за счет голосов мигрантов

Демократическая партия США готовит фальсификацию предстоящих президентских выборов за счет голосов мигрантов в подконтрольных ей штатах. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передает РИА Новости.

«В США демократы готовят массированную фальсификацию выборов через привлечение к голосованию незаконных мигрантов», — сообщил Пушков.

Сенатор добавил, что в штатах, где у власти находятся демократы, с этой целью были введены законы, запрещающие запрашивать удостоверение личности при голосовании на выборах.

Ранее стало известно, что Евросоюз обсуждает ужесточение санкций против России в случае победы бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.