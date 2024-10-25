ЕС запланировал ужесточение санкций против России в случае победы Трампа

Reuters: ЕС обсуждает ужесточение санкций против России в случае победы Трампа

Европейский союз (ЕС) обсуждает ужесточение санкций против России в случае победы бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Европейские дипломаты подождут до конца года, прежде чем серьезно обсудить новые ограничения в преддверии шестимесячного председательства Польши в ЕС», — сообщает агентство.

Как сообщается, Евросоюз запланировал ужесточение антироссийских санкций в долгосрочной перспективе в случае возможного изменения санкционной политики США. Источники сообщают, что объединение намерено ввести «всеобъемлющий контроль» для остановки подозрительных поставок товаров, предназначенных для России. Также ЕС намерен ужесточить ограничения на поставки российской нефти.

Ранее власти ЕС нашли способ возобновить дискуссии об ужесточении санкций против России. Предполагается, что Польша выдвинет этот вопрос на первое место в повестке дня.