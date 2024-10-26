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04:48, 26 октября 2024Мир

В США рассказали об «утешительном призе» Зеленскому

Макгрегор: новый пакет помощи США необходим для спасения режима Зеленского

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Новый пакет помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, имеющий чисто символическое значение, необходим для продления жизни режиму президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена из Норвегии заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Не уверен, что режим Зеленского продержится слишком долго, но этот пакет был предназначен для того, чтобы сохранить им жизнь. Зеленский ушел с утешительным призом в несколько сотен миллионов долларов, которые будут выплачиваться генералам и политикам из украинского парламента», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что нынешнее положение Украины напоминает ситуацию времен войны во Вьетнаме. Тогда, по словам Макгрегора, США обещали поддерживать Южный Вьетнам до последнего, однако последний пакет помощи Киеву носит больше символический характер.

Ранее Макгрегор раскритиковал главу американского оборонного ведомства Ллойда Остина за его слова об ослаблении президента России Владимира Путина. По словам полковника, Вашингтон своей политикой, наоборот, помог Москве создать самую большую и эффективную армию в мире.

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      Артём Верейкин
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