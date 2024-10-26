Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:03, 26 октября 2024Россия

Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре российских законах

Володин: с ноября начнут действовать законы об ужесточении миграции и иноагентах

Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале о законах, которые вступят в силу с ноября.

В первую очередь он напомнил о законе, ужесточающем с 7 ноября правила въезда мигрантов в страну. По нему информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, разрешается использовать для установления личности. Кроме того, изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранцев в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил наши законы, утверждает Володин.

Также с 21 ноября решения о приеме в гражданство РФ станут недействительными без присяги. До этого дня те, кого приняли в гражданство, должны ее принести.

Кроме того, с 1 ноября Роскомнадзор должен будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Чтобы попасть в него, владельцы должны предоставить сведения о себе и «не распространять запрещенную информацию». По мнению главы ГД, это повысит безопасность в цифровой среде.

С 11 ноября досрочно прекратят полномочия иноагентов в органах власти. «Представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны», — счел Володин.

В октябре глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая сообщила, что в первой декаде ноября все законы в сфере миграционной политики «будут приняты без исключения в случае поддержки парламентом». Володин, в свою очередь, призвал не затягивать обсуждение проектов по борьбе с нелегальной миграцией.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      «Приступили к ликвидации». Путин заявил о надежном кольце вокруг ВСУ в Курской области

      В Китае наказали более полумиллиона человек за коррупцию

      Российские подростки подожгли обувь на Вечном огне

      Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре российских законах

      Медведев оценил кричалки болельщиков «Спартака» на матче со СКА

      Израиль предупредил Иран об атаке и потребовал не отвечать на нее

      Иран восстановил авиасообщение после израильской атаки

      Российского хоккеиста признали второй звездой дня в НХЛ

      Раскрыт дизайн купюры БРИКС для следующего саммита

      Россиянам рассказали о повышенной температуре в европейской части страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше