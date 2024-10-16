Названы сроки принятия законов новой миграционной политики в России

В Госдуме назвали сроки принятия законов новой миграционной политики

В Госдуме назвали сроки принятия законов новой миграционной политики в России. Об этом на пленарном заседании нижней палаты парламента заявила глава думской комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, передает ТАСС.

По словам депутата, в первой декаде ноября «все законы [в сфере миграционной политики] будут приняты без исключения в случае поддержки парламентом».

«Законы в очень хорошем статусе проработки, поэтому здесь только регламентные нормы, мы готовы обеспечить внесение на второе и третье чтение в самом коротком варианте процедур», — заявила Яровая.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал не затягивать обсуждение проектов по борьбе с нелегальной миграцией.

На заседании 15 октября в Госдуме приняли в первом чтении законопроекты о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции, а также о признании обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления нелегальным мигрантом.

Ранее правительство России утвердило квоту на временное проживание иностранцев в стране в размере 5,5 тысячи разрешений в 2025-м году, что вдвое меньше уровня 2024-го года.