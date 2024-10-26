ВСУ вновь попытались прорваться в Курскую область

Минобороны: ВСУ потеряли до 10 человек при попытке прорваться в Курскую область

За прошедшие сутки российские войска сорвали еще одну попытку ВСУ прорваться через границу в Курскую область, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Украинские войска пытались пройти в направлении населенного пункта Новый Путь. При этом они потеряли около 10 человек (включая раненых), также была уничтожена шведская боевая машина пехоты CV-90. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Ранее Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки — более 350 военнослужащих. Также, по утверждению ведомства, были уничтожены 14 единиц бронетехники.

