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06:01, 26 октября 2024Интернет и СМИ

Заочно арестованный наемник из США оскорблял россиян в соцсетях

Участвовавший в атаке в Курской области наемник из США Ребар оскорблял россиян

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Заочно арестованный российским судом наемник из США Дэниэл Бернард Ребар, который участвовал в атаке в Курской области, оскорблял россиян и превозносил украинцев на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Американец активно публикует ролики, на которых призывает оказывать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ). На одном из видео наемник признается, что находится на территории Украины уже три года. Также отмечается, что он превозносит украинский народ и называет его идеальным.

При этом Ребар пренебрежительно относится к россиянам. Он рассказывает, что «применяет к российскому народу термин "лягушка"». Кроме того, на своей странице в соцсети наемник публикует снимки, судя по всему, сделанные на территории РФ.

Ранее главным военным следственным управлением было возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, наемничестве в отношении наемника Ребара. Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.

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      Маргарита Пименова
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