Жених сбежал со свадьбы в лес и стал наносить себе увечья

В Дагестане мужчина сбежал перед свадьбой в заброшенный детский лагерь в лесу

В Дагестане жених сбежал со свадьбы в лес и стал наносить себе увечья. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что мужчина исчез перед торжеством, его не было двое суток. Издание отмечает, что не удалось точно установить, чем он занимался в это время. «По данным нашего собеседника, он, предположительно, употреблял запрещенные вещества. После этого он направился в заброшенный детский лагерь в лесу, где начал наносить себе порезы», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что после нанесения себе увечий мужчина отправился к своей машине и стал сигналить. Его услышали проходившие мимо люди и оказали помощь. Отмечается, что его отправили в больницу Махачкалы в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в Благовещенске во время церемонии бракосочетания жениха задержал спецназ. Спецотряд быстрого реагирования (СОБР) скрутил мужчину, увели и посадили в служебную машину. Мужчину, задержанного спецназом, обвинялся в нанесении тяжких телесных повреждений сотруднику пограничной службы.