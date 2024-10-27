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23:59, 27 октября 2024Мир

Британия призвала власти Грузии провести расследование возможных нарушений на выборах

МИД Британии призвал власти Грузии расследовать возможность нарушений на выборах

Фото: Pixabay

МИД Великобритании призвал власти Грузии расследовать возможные нарушения при проведении парламентских выборов в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Власти Грузии должны расследовать все нарушения», — говорится в заявлении министра Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути.

В заявлении ведомство также пообещало следить за обстановкой в Грузии вместе с международными партнерами и выразил готовность оказать поддержку.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабившили отказалась в целом признать легитимность прошедших парламентских выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта». По ее словам, в ходе голосования имели место «тотальная фальсификация» и «тотальная кража голосов».

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      Марина Совина
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