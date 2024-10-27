Британия призвала власти Грузии провести расследование возможных нарушений на выборах

МИД Британии призвал власти Грузии расследовать возможность нарушений на выборах

МИД Великобритании призвал власти Грузии расследовать возможные нарушения при проведении парламентских выборов в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Власти Грузии должны расследовать все нарушения», — говорится в заявлении министра Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути.

В заявлении ведомство также пообещало следить за обстановкой в Грузии вместе с международными партнерами и выразил готовность оказать поддержку.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабившили отказалась в целом признать легитимность прошедших парламентских выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта». По ее словам, в ходе голосования имели место «тотальная фальсификация» и «тотальная кража голосов».