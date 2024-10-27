Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:18, 27 октября 2024Экономика

Бывший вице-премьер России назвал санкции ущербными для всех

Forbes: бывший вице-премьер Дворкович заявил, что санкции не являются благом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В наложенных на Россию санкциях нет ничего хорошего, они не являются благом для развития экономики. Об этом в интервью Forbes рассказал экономист и бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Это о нас говорит плохо, а не хорошо говорит о санкциях. Санкции — все равно плохо, ничего в них хорошего нет. Они ущербны для всех в мировой экономике», — заявил он

По словам Дворковича, называть санкции благом — «это как говорить про себя, что мы ничего не способны сделать без внешнего давления».

«Это не значит, что сами по себе санкции хороши, а значит, что просто мы были до этого недостаточно хороши», — добавил он.

Ранее стало известно, что Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам со стороны западных стран.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория КондратьеваГлеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Напавшего на российских журналистов британского дипломата госпитализировали в Москве. Что с ним произошло?

      Армия России подняла триколор над еще одним населенным пунктом в ДНР

      В офисе Зеленского ответили на вопрос о страхе перед победой Трампа на выборах в США

      В России высказались о давлении на Молдавию при введении санкций против Москвы

      В офисе Зеленского высказались о сроках выборов на Украине

      Верховный лидер Ирана прокомментировал удар Израиля по военным объектам страны

      На свалке на Украине нашли тело льва

      В популярной стране Азии задержали пару из России

      По факту побега заключенных из липецкой колонии возбудили уголовное дело

      Названы 10 российских банков с лучшими условиями по вкладам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше