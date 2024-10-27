Бывший вице-премьер России назвал санкции ущербными для всех

Forbes: бывший вице-премьер Дворкович заявил, что санкции не являются благом

В наложенных на Россию санкциях нет ничего хорошего, они не являются благом для развития экономики. Об этом в интервью Forbes рассказал экономист и бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Это о нас говорит плохо, а не хорошо говорит о санкциях. Санкции — все равно плохо, ничего в них хорошего нет. Они ущербны для всех в мировой экономике», — заявил он

По словам Дворковича, называть санкции благом — «это как говорить про себя, что мы ничего не способны сделать без внешнего давления».

«Это не значит, что сами по себе санкции хороши, а значит, что просто мы были до этого недостаточно хороши», — добавил он.

Ранее стало известно, что Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам со стороны западных стран.