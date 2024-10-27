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09:11, 27 октября 2024Мир

Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам Запада

Министр Попович: Сербия не будет вводить санкции против РФ из-за угроз Запада
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Mirko Kuzmanovic / Shutterstock / Fotodom  

Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам со стороны западных стран. Такое заявление в интервью ТАСС сделал министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович.

«Мы ведь и европейской дорогой идем, но они нам постоянно ставят условия. Это, во-первых, отказ от нашего южного края, от нашего Косова и Метохии. Но это всегда была, есть и будет неотъемлемая часть Сербии, — отметил министр. — К сожалению, их многие европейские страны признали как независимое государство. Но оно создано на терроризме, на торговле органами. И вот для нас это абсолютно красная линия, мы никогда не откажемся от нашего южного края. Если это будет условием для вхождения в Евросоюз, Сербия никогда не станет его членом».

Второй момент, который беспокоит Белград — Запад настаивает, чтобы Сербия ввела санкции против РФ, хотя 90% населения страны выступает против этого.

«Сербия никогда не введет санкции против России, потому что это желание нашего народа, чтобы мы с РФ остались самыми близкими странами», — подчеркнул Попович.

Министр обратил внимание, что сербы считают россиян своими братьями, а правительство страны основывает свои решения на интересах народа, а не под влиянием иностранных факторов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ от участия в саммите БРИКС. По его словам, Европейский союз (ЕС) не хочет видеть, что Сербия поддерживает связи с Россией.

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      Александра Синицына
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