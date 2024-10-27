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12:33, 27 октября 2024Бывший СССР

Пашинян поздравил правящую партию Грузии с победой на выборах

Премьер Армении Пашинян поздравил «Грузинскую мечту» с победой на выборах

Фото: Kristina Kormilitsyna / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил правящую в Грузии партию «Грузинская мечта» с победой на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Последовательное развитие отношений с Грузией является одним из внешнеполитических приоритетов правительства Армении. Искренне надеюсь, что в ближайшие годы вашего руководства в Грузии и благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество между Арменией и Грузией будет стабильно развиваться и расширяться», — сказал политик.

Пашинян также добавил, что между странами выстроилось полноценное стратегическое партнерство, направленное на развитие и процветание всего региона.

Ранее «Грузинскую мечту» с победой на выборах поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он выразил уверенность на продолжение совместного диалога с правящей партией Грузии по укреплению безопасности на Южном Кавказе и пригласил премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе посетить Азербайджан с официальным визитом.

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