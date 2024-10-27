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10:26, 27 октября 2024Бывший СССР

Президент Азербайджана поздравил правящую партию Грузии с победой на выборах

Президент Азербайджана Алиев поздравил «Грузинскую мечту» с победой на выборах

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил партию «Грузинская мечта» с победой на выборах. Лидер республики направил соответствующее письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Сердечно поздравляю вас с результатами состоявшихся в Грузии парламентских выборов и победой партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". (...) Этим голосованием граждане Грузии выразили свою поддержку развитию, стабильности и традиционным ценностям», — говорится в тексте документа.

Алиев выразил уверенность на продолжение совместного диалога с правящей партией Грузии по укреплению безопасности на Южном Кавказе и пригласил Кобахидзе посетить Азербайджан с официальным визитом.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала результаты голосования после обработки 99 процентов бюллетеней. Согласно данным ЦИК, после обработки бюллетеней с 3085 участков правящая партия Грузии получает 54,2 процента голосов.

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      Глеб Палехов
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