Президент Азербайджана поздравил правящую партию Грузии с победой на выборах

Президент Азербайджана Алиев поздравил «Грузинскую мечту» с победой на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил партию «Грузинская мечта» с победой на выборах. Лидер республики направил соответствующее письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Сердечно поздравляю вас с результатами состоявшихся в Грузии парламентских выборов и победой партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". (...) Этим голосованием граждане Грузии выразили свою поддержку развитию, стабильности и традиционным ценностям», — говорится в тексте документа.

Алиев выразил уверенность на продолжение совместного диалога с правящей партией Грузии по укреплению безопасности на Южном Кавказе и пригласил Кобахидзе посетить Азербайджан с официальным визитом.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала результаты голосования после обработки 99 процентов бюллетеней. Согласно данным ЦИК, после обработки бюллетеней с 3085 участков правящая партия Грузии получает 54,2 процента голосов.