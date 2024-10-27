В России допустили новые попытки ВСУ прорваться через границу с Курской областью

Депутат Колесник допустил новые попытки ВСУ прорваться через границу у Курска

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил новые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу с Курской областью. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«В военном деле обычно таким образом мелкими группами пытаются нащупать слабые места, чтобы вырваться на какой-то там направлении, чтобы маневрировать. То есть они еще пойти могут. Потому что они ищут выход из капкана», — поделился Колесник.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова попытались прорвать российскую границу. Об этом сообщили в Минобороны России. В министерстве отметили, что подразделения северной группировки войск отразили пять контратак противника в районах населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плехово. После боя трое военнослужащих сдались в плен.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.