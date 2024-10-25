Минобороны показало видео срыва ротации ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры срыва ротации ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры срыва ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал ТАСС.

«Экипажи российских вертолетов Ка-52М сорвали ротацию украинских военных в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Видео начинается с момента взлета воздушных машин. По прибытии на место выполнения задачи экипажи вертолетов открыли огонь по установленным целям.

В этот же день погоню дронов за американским бронетранспортером в Курской области сняли на видео. Известно, что бронетехника попыталась выехать из района населенного пункта Зеленый Шлях. За ней полетели несколько российских дронов-камикадзе.