Погоню дронов за американским БТР в Курской области сняли на видео

В Курской области сняли на видео погоню российских дронов за американским БТР

Погоня российских дронов за американским бронетранспортером (БТР) в Курской области попала на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Северный ветер».

Известно, что бронетехника попыталась выехать из района населенного пункта Зеленый Шлях. За ней полетели несколько дронов-камикадзе.

На кадрах видно, как беспилотники поочередно ударяют в движущийся БТР. Четвертому дрону удается уничтожить технику противника.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

25 октября Минобороны России сообщило, что ВСУ снова предприняли попытку прорыва государственной границы. По данным ведомства, противник пошел на прорыв в районе населенного пункта Новый Путь.