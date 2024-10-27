Родители пленного россиянина обратились в ООН из-за шантажа и угроз со стороны ВСУ

Родители пленного россиянина Шепилова обратились в ООН из-за вымогательств ВСУ

Родители пленного россиянина Николая Шепилова были вынуждены обратиться в ООН из-за шантажа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы его помогли освободить и вернуть домой. Украинская сторона угрожала расправиться с сыном и вымогала деньги, передает РИА Новости.

Мать пленного Валентина Шапилова сообщила в беседе с агентством, что ее сын родом из Луганска, он вступил в ряды военных республики в 2022 году, а позже присоединился к военнослужащим ВС РФ. В октябре Николай позвонил родителям и сказал, что его взяли в плен и что ВСУ требуют заплатить за него выкуп, угрожая расправой.

«Обращаемся в Управление верховного комиссара по правам человека ООН, международный комитет Красного креста с обращением к международным организациям. Просим найти нашего сына, не допустить над ним пыток и издевательств и вернуть его на родину», — заявил отчим Николая Валентин Килеберда.

Ранее стало известно, что Россия и Украина обменялись письмами военнопленных, адресованных родственникам. Представители Москвы и Киева также договорились о содействии ответственным органам в ускорении обмена.