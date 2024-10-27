Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:29, 27 октября 2024Россия

Родители пленного россиянина обратились в ООН из-за шантажа и угроз со стороны ВСУ

Родители пленного россиянина Шепилова обратились в ООН из-за вымогательств ВСУ

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Родители пленного россиянина Николая Шепилова были вынуждены обратиться в ООН из-за шантажа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы его помогли освободить и вернуть домой. Украинская сторона угрожала расправиться с сыном и вымогала деньги, передает РИА Новости.

Мать пленного Валентина Шапилова сообщила в беседе с агентством, что ее сын родом из Луганска, он вступил в ряды военных республики в 2022 году, а позже присоединился к военнослужащим ВС РФ. В октябре Николай позвонил родителям и сказал, что его взяли в плен и что ВСУ требуют заплатить за него выкуп, угрожая расправой.

«Обращаемся в Управление верховного комиссара по правам человека ООН, международный комитет Красного креста с обращением к международным организациям. Просим найти нашего сына, не допустить над ним пыток и издевательств и вернуть его на родину», — заявил отчим Николая Валентин Килеберда.

Ранее стало известно, что Россия и Украина обменялись письмами военнопленных, адресованных родственникам. Представители Москвы и Киева также договорились о содействии ответственным органам в ускорении обмена.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      При крушении вертолета Ми-2 в Кировской области погибли четыре человека. В правительстве региона раскрыли личности жертв

      Родители пленного россиянина обратились в ООН из-за шантажа и угроз со стороны ВСУ

      Экономист рассказал о ситуации с расчетами между Россией и Китаем

      В Киеве рассказали о взятке США Зеленскому

      Восемь дронов ВСУ сбили над российским регионом

      Украинский беспилотник атаковал российское село

      Подполье раскрыло судьбу раненых в Харьковской области солдат ВСУ

      Обама раскритиковала американских избирателей за отношение к Харрис

      Мировые бренды перестали справляться с конкуренцией в Китае

      В Минфине назвали риски хранения резервов в долларах и евро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше